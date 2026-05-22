韓国の人気実力派俳優・キム・スヒョンに対して、２０２５年２月に死亡した女優・キム・セロンさん（当時２４歳）の遺族が「娘と未成年時に交際していた」などと暴露していたが、これが虚偽であったことが判明する中、遺族とともにキム・スヒョンの過去を暴露していたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カロセロ研究所」運営者のキム・セイにも捏造（ねつぞう）疑惑が浮上したと２２日、現地メディアのＳＴＡＲニュースなどが報じた。