バンダイは、『仮面ライダー クウガ』より「CSMグロンギベルト ゲドルード」(34,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月22日16時より予約を受け付ける。2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「CSMグロンギベルト ゲドルード」(34,100円)「CSMグロンギベルト ゲドルード」は、『仮面ライダークウガ』に登場する敵怪人、グロンギが使用するベルト「ゲドルード」を、大人のための変