今年世界配信されるNetflixシリーズ『エミリー、パリへ行く』シーズン6が、本作の“最終シーズン”となることが明かされ、エミリー役のリリー・コリンズからコメント動画が到着。“ラスト”の主な舞台を伝統ファッションと情熱の恋がひしめく街ギリシャとし、製作がスタートする。【動画】「ちょうど今、撮影中です。これから待ち受ける魔法のような瞬間が楽しみでなりません」リリー・コリンズのコメント動画本作は、仕事や