フィギュアスケートの男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんと、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜さんが２２日、都内で記者会見を開き、アイスダンスのカップルとして現役復帰することを発表した。本田さんは「２０２４年１０月頃に２人でこの決断をし、アイスダンスに真剣に取り組み、今日まで歩んできました」と語った。挑戦のきっかけについて、宇野さんは「僕から本田真凜さんに五輪を目指して一緒にアイス