女優の藤吉久美子と俳優・太川陽介のレアな夫婦ショットが公開された。２人は元サッカー女子日本代表でタレント・丸山桂里奈の飲み会に参加した。丸山が「最近の日常」と題して２２日に自身のインスタグラムを更新し「外食はあんまりしませんが、たまに集合します」という。太川＆藤吉夫婦と、元なでしこジャパンの澤穂希さんと飲み会を開いたそうだ。「今回は奥様も合流で、楽しすぎる夜でした。また、集合しましょー」と藤吉