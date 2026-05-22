◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２２日・東京ドーム）巨人は２２日から交流戦前の最終カードとなる阪神３連戦（東京Ｄ）に臨む。現在、阪神が貯金８でリーグ２位。巨人は貯金５で、阪神から１・５差、首位ヤクルトからは２・５差の３位につけている。今季の阪神戦は４勝４敗の五分。８試合中６試合が２点差以内の接戦と、僅差の試合が多い。今３連戦の先発は巨人が井上、ウィットリー、竹丸。阪神が高橋、村上、才木の