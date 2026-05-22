インスタグラムで公開米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、20日（日本時間21日）の敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放ち、4打数1安打1打点。投げては5回88球で3安打4奪三振無失点とし、チームの4-0勝利に貢献した。球団専属カメラマンは先頭打者アーチの直後、背後から激写した写真を公開。幻想的な1枚にファンの視線が釘付けとなった。打球の行方を見つめる背中が、神々