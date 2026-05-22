【スターバックス】に立ち寄ると、ついつい目に入ってしまうのがレジ横のショーケース。定番のフードから季節に合わせた限定フードまで、注文したいドリンクに合わせて、その時の気分にぴったりなフードを選べるところもスタバの魅力。「どれにしようかいつも迷う……」という人も多いのでは。そこで今回は、コーヒーのお供におすすめしたい「スイーツ」をまとめました。