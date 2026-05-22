月に2回ほど親しいママ友や子供たちの溜まり場にされているうち、次第に負担が増え、不公平を感じるように。勇気を出して伝えてみると！？今回は筆者の友人から聞いた親しいママ友と子供に関する共感エピソードをご紹介します。 溜まり場はいつも私の家！ 不満爆発！ 勇気の一言！！