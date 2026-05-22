ルートインＢＣリーグの神奈川フューチャードリームスは２２日、神奈川・藤沢市内で記者会見を行い、元西武・平井克典投手（３４）の入団を発表した。愛知県出身の平井は飛龍（静岡）、愛産大を経て、ホンダ鈴鹿から１６年ドラフト５位で西武に入団。１７年にはアジアプロ野球チャンピオンシップ日本代表の一員として、チームを優勝に導いた。独特な軌道を描くスライダーを武器に、１９年にはパ・リーグのシーズン最多登板記