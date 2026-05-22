タレントの柳原可奈子が「#子どもごはん」として料理の写真を公開した。出来映えに「すごい!!ご馳走ですねかな子ママさん、素晴らしい」などと称賛の声が届いている。 【写真】めちゃめちゃおいしそうな料理の数々「全種類食べたい」 柳原は「今夜は大好きな小堀紀代美さん @likelikekitchen のレシピ」として、料理家・小堀紀代美氏のレシピから作ったことを記し、「【ブロッコリーとひよこ豆のメンチカツ】生の