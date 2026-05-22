1990年代から2000年代にかけて活躍し、世界で3300万枚以上のセールスを記録した北欧のポップグループ「アクア」が、30年以上の活動を経て、解散することを18日に発表した。デンマークとノルウェー出身のアクアは、「愛しのバービーガール」などのヒット曲で人気を博した。 【写真】2025年もツアーを行っていたアクアのイメージショット 発表された声明にはこう書か