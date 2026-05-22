「プリティーシリーズ」最新作『おねがいアイプリ』のアミューズメントゲーム『おねがいアイプリ ２だん』が、2026年6月4日より順次スタート！サンリオキャラクターズとのコラボが楽しめるほか、「おりびあ」が初登場し、「ぐみ」のデュオコーデ・デュオ曲で遊べます☆ タカラトミーアーツ『おねがいアイプリ ２だん』企画まとめ タカラトミーアーツが、2026年4月からスタートしたテレビアニメ『おねがいアイプリ