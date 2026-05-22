ディズニーストアが、梅雨の時期にぴったりなレイングッズや紫陽花をモチーフにしたぬいぐるみなどが登場する新コレクションを発売。ディズニーキャラクターに囲まれて雨の日も気分が弾む「RAINY DAY」が展開されます☆ ディズニーストア「RAINY DAY」 発売日：2026年5月26日（火）より順次販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア