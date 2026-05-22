NHK「おかあさんといっしょ」で初代体操のお姉さんを務めた秋元杏月（29）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。オーディション秘話を明かした。小学3年生から高校3年生まで新体操に打ち込み、全国大会1位の成績も収めたという秋元。その後は宝塚ファンの友人に影響され、受験も考えたが年齢制限で断念。「人に元気を届ける仕事がしたい」とテーマ―パークのダンサーのオーディションを受