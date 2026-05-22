東京・福生市で今年4月、男子高校生を金づちで殴るなどしてけがを負わせたとして、東京地検立川支部はきょう（22日）、市内に住む男を傷害の罪で起訴しました。傷害の罪で起訴されたのは、東京・福生市に住む高林輝行被告（44）です。東京地検立川支部によりますと、高林被告は4月29日、福生市の路上で男子高校生（当時17）の頭を金づちで殴るなどして全治1か月半のけがを負わせた罪に問われています。高林被告は殺人未遂の疑いで