独立リーグの神奈川フューチャードリームスは22日、元西武の平井克典投手（34）の入団を発表した。神奈川県藤沢市内の球団事務所で入団会見に臨んだ平井は「チャンスをいただけたことに感謝しています。1日でも早くチームの勝ちに貢献できるように頑張っていきたいと思います。もう1度、NPBに戻りたい。諦めていない」と意気込んだ。平井は16年ドラフト5位で西武に入団し、西武では19年シーズンにはパ・リーグのシーズン最多