タレントの北斗晶（58）が、夫・佐々木健介（59）、2歳の初孫・寿々ちゃんとの3ショットを公開。「大きく成長しましたね」「寿々ちゃん、おばあちゃん似ですね」など、反響が寄せられている。【映像】北斗晶、「おばあちゃん似」と話題の初孫の顔出しショット2023年8月、北斗の長男・佐々木健之介さん（27）と、元女子プロレスラーの凛（33）との間に誕生した寿々ちゃん。北斗はこれまでにも、Instagramで、健介に絵本を読ん