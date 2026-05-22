金塊を奪うため、東京・新宿区の路上で凶器の警棒を所持していた疑いで男6人が逮捕された。植竹和弘容疑者（23）と須藤大樹容疑者（23）、さらに少年3人を含む男6人はきのう、新宿区四谷の路上で特殊警棒を持って集まり、強盗の準備をした疑いが持たれている。警視庁は今月、「買取店に持ち込まれる金塊が狙われる」という情報を事前に把握し、周辺を警戒していたところ、不審な動きをしていた植竹容疑者らを発見し、検挙に至った