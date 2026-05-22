フレンチアルプス生まれのナチュラルミネラルウォーター「エビアン」がブランド誕生200周年を迎え、これを記念した限定デザインボトルが5月25日から順次全国で発売される。限定ボトルは、ブランド価値を象徴した「文化」「水源」「若々しさ」「歴史」「スポーツ」という5つのテーマを表現。水源や200年の歴史、“若々しさ”の精神、スポーツやカルチャーなど、「エビアン」が積み上げてきた軌跡をデザインで表現。現代アーティス