Spotifyは、ニューヨークにて3度目となるInvestor Dayを開催し、ビジネス、プロダクト戦略、長期ビジョンの詳細を投資家に向けて発表した。 【画像あり】新機能のスクリーンショット・共同CEOの登壇 今年はSpotify創業20周年にあたり、2026年初頭に共同CEOへ就任して以来初めてのInvestor Dayに臨んだAlex NorströmとGustav Söderström、およびグローバルリーダーシップ