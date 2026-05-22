演歌歌手の藤あや子が21日に自身のアメブロを更新。故郷の秋田県から届いた山菜を使った手料理の数々を公開した。この日、藤は「故郷秋田から山菜が届きました」と報告し、食卓に並んだ筍ごはんや山菜の写真を公開。「この皮をむくのがこの時期の日常だったなぁ」と懐かしみ「亡き父が山菜取りの名人で沢山採ってきては家族で皮をむき缶詰にしてました」と亡き父親との思い出をつづった。続けて「ほんなは煮浸しに わらびも粘りが