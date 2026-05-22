FIFAワールドカップ2026に出場するコンゴ民主共和国代表（DRコンゴ）は、エボラ出血熱が流行する国内情勢を受けて、国内での事前合宿を中止することを発表した。21日、イギリスメディア『BBC』が報じている。1974年以来の本大会出場となるDRコンゴはグループKに入り、ポルトガル代表との第1節を皮切りに、コロンビア代表と第2節で、ウズベキスタン代表と第3節で対戦する。約半世紀ぶりとなる国際舞台に熱気が高まるなか、DR