Snow Manの宮舘涼太さんは5月21日、自身のInstagramを更新。スタイリッシュなコーディネートを披露し、ファンから歓喜の声が寄せられました。【写真】宮舘涼太のカンヌコーデ「カンヌでも宮舘ワールド全開で好きすぎます」宮舘さんは「カンヌ」とつづり、3枚の写真を投稿。Snow Manでのメンバーカラーである赤のジャケットにストライプ柄のシャツとネクタイ、デニムパンツを合わせたスタイリッシュな装いで、バッグを手に持ちなが