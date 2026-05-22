モンテルが支配下契約を掴んだ(C)産経新聞社ヤクルトは5月22日、モンテル外野手と支配下選手契約を結んだことを発表した。背番号は「90」に決定した。【動画】ヤクルトが8回に一気に逆転！池山監督をはじめ、盛り上がるベンチモンテルは球団を通じて「ここがゴールではなく、やっとスタートラインに立てたという気持ちです。支配下契約に満足せず、一軍の舞台でチームの勝利に貢献できる選手を目指して頑張ります」とコメント