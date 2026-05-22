マルチタレントの阿波みなみさんは5月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身のXを更新し、コスプレ姿の写真を公開しました。【写真】『キングダム』に出演？ 話題のコスプレ姿「三國無双にも出るよね」阿波さんは「キングダムに出てた？と言われた時のあたし」とつづり、1枚の写真を投稿。ピンクのフリルドレス姿でソファに腰掛け、腕を組んだ姿を披露しました。衣装は人気作品『推しの子』の星野アイのコスチュームと思われます