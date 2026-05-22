ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、大型連休中のレジャーなどの出費に加え、物価高騰も続くなど、家計管理への意識が一段と高まるこの時期に、ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」の冷凍食品から、手頃な価格で本格的な味わいを楽