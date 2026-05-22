バンダイは、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より「DXエクスプレスギャバリオン」(7,480円)を6月6日に発売する。6月6日発売「DXエクスプレスギャバリオン」(7,480円)「DXエクスプレスギャバリオン」は、武器モード、ユニットモード、そしてロボモードと3モードで遊ぶことができる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の新発売アイテム。スピーカーが搭載されておりユニットモードでは走行音と汽笛音が楽しめる。また、別