熱制御テクノロジーで世界をリードするタイガー魔法瓶は、タイガー魔法瓶炊飯器の最上位モデルであり、土鍋炊飯器20周年記念モデルとなる「土鍋ご泡火（ほうび）炊き JRT−A100」を、6月21日に発売する。タイガー魔法瓶は創業以来、「熱コントロール技術」を軸に、ごはんを炊くのに最も重要な「温度」に向き合ってきた。20年にもわたる土鍋釜の歴史において辿り着いた、理想の熱対流と火かげんが導くごはんの深い甘みと粒立ちで、