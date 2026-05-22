バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「DXミッドナイトシャドウカプセム」(4,180円)を6月6日に発売する。6月6日発売「DXミッドナイトシャドウカプセム」(4,180円)「DXミッドナイトシャドウカプセム」は、『仮面ライダーゼッツ』で仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウへの変身に使用するあいてむ。ギアを回してパワーをチャージし、カプセムを2つに分離、「変身ベルト DXノクスドライバー（別売り）」にセットして360度回転