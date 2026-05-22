バスタイムからスリープタイムまでワンランク上のナイトルーティンを提案するナイトウェルネスブランド「BARTH（バース）」の中性重炭酸入浴剤は、「重炭酸イオン（有効成分：炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム）」を含むお湯が温浴効果によって血行を促進、疲労回復などへの効果が期待できるアイテムとなっている。この特長を活かし、おやすみ前にふさわしいやさしい香りを加えた「BARTH FOR RELAX」シリーズから、新たな香り「