『働きマン』『ハッピーマニア』などで知られる漫画家の安野モヨコ氏（55）が22日、自身のXを更新し、夫で映画監督の庵野秀明氏が66歳の誕生日を迎えたことを記念して、最新ショットを投稿した。【写真】微笑む庵野監督！妻が撮影した元気そうな66歳の誕生日ショット投稿された写真では、微笑む庵野監督を見ることができ、Xでは「年に一度の恒例になってますが、監督のお誕生日記念写真です。『今日で人生6回目のゾロ目の歳に