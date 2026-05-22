北海道電力は5月14日、帯広開発が開発する「(仮称)帯広駅南口ホテル再開発プロジェクト」に参画したことを発表した。「サウナ&スパリゾート 北海道ホテル帯広駅南」外観イメージ「(仮称)帯広駅南口再開発プロジェクト」は、ホテル・分譲マンション・商業施設が一体となる再開発事業で、このほど着工した「サウナ&スパリゾート 北海道ホテル帯広駅南」は、地上10階建て、130室を有するラグジュアリーホテル。「伝統から革新