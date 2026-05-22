昨年９月にＫバレエトウキョウの芸術監督に就いた宮尾俊太郎が演出・再振り付けしたバレエ「パリの炎」が２３日に東京で開幕する。Ｋバレエが創設者の熊川哲也以外が手がける全幕作品を新制作するのは初めてだ。宮尾に心境を聞いた。（編集委員祐成秀樹）宮尾は多才な４２歳だ。Ｋバレエでプリンシパルとして踊り、振り付けもする一方、演劇やドラマ、映画にも出演。俳句や絵画でも才能を発揮してきた。芸術監督への就任を