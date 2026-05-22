Superflyの「愛をこめて花束を」が、「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身初のミリオンポイントを達成した。【動画】Superfly「愛をこめて花束を」MV最新5月25日付の同ランキングで、週間0.6万PT（5,767PT）を獲得。累積ポイントが100.4万PT（1,004,321PT）に到達した。なお同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したもの。累積ポイン