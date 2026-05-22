タレントの梅宮アンナ（53）が21日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後10・00）に出演。バージンロードを歩きたい人物について語った。この日はVTRで梅宮の母・クラウディアさんの生前整理の様子を放送。2019年に亡くなった父・梅宮辰夫さんにゆかりのある人物として「ロバート」秋山竜次が参加していた。スタジオの有吉弘行に「秋山のことをお父さんみたいだなって思ったりしない？」と聞かれた梅宮。「実は、去年結婚し