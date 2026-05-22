3COINSから、子どもも大人もワクワクする“新しい遊び道具”が登場。その名も「ビデオトランシーバー」。おもちゃと侮るなかれ。ちゃんと顔を見ながら会話ができるんです!＊NEW＊. ビデオトランシーバー3,500円(税込3,850円)対象年齢:6歳以上https://palcloset.jp/display/item/2613-ITOKS01-00/?cl=01&b=3coins&ss=&ssviam=tw_5896_b5e7f5530ea051a13f942ca2057a4dc8. カメラ付きで、顔を見ながらお話しできるトラン