エボラ出血熱で死亡した人の遺体を棺に運び入れる赤十字職員＝20日、DRCのルワンパラ/Moses Sawasawa/AP（CNN）コンゴ民主共和国（DRC）の農村部で致死性の高いエボラウイルスが地域社会を襲い、ここまで100人以上の命を奪った。これを引き金に世界的な公衆衛生上の緊急事態が発生している。当該のウイルスは1976年にDRCで初めて発見され、現在もなお脅威であり続けている。アフリカ大陸の中央部に位置する同国では、これまで17回