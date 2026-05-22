「『その運転をやめてください』とすごく言いにくいんです」――。笑い飯・哲夫が、小説『頭を木魚に』のストーリーを構成する一つの要素となった“日常のモヤモヤ”を明かした。タクシー運転手の運転に違和感を覚えても、なかなか言葉にできない。その感情をフィクションの中で膨らませ、物語へとつなげたという。笑い飯の哲夫○小説『頭を木魚に』はタクシー運転手が主人公小説『頭を木魚に』(1,760円 主婦の友社)を上梓した哲夫