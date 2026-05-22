主婦年金が「縮小」されると報道され、どういうことなのか不安を感じる方も多いでしょう。具体的な縮小の内容はまだ決まっていませんが、幅広い方に影響するため、今のうちに主婦年金について理解をしておくことがおすすめです。この記事では主婦年金の仕組み、縮小された場合の影響をわかりやすく解説します。主婦年金が縮小されたらどうなる? FPが分かりやすく解説「主婦年金」が縮小される？「主婦年金」が縮小方向で検討との報