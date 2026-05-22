ブルボンは5月19日より、"メロンフェア"商品5品を、期間限定で発売している。"メロンフェア"商品5品「アルフォート北海道メロン」は、北海道メロンパウダーを練り込んだチョコレートと全粒粉入りビスケットを組み合わせ、赤肉メロンの甘さが楽しめるアルフォートに仕上げている。「アルフォート北海道メロン」「シルベーヌ北海道メロン」は、バニラ風味のケーキでクリームと、北海道産メロンのパウダーを使用したメロンソースをサ