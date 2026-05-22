「夫が亡くなり、会社から死亡退職金が支払われることになったけれど、この死亡退職金にも相続税はかかるのだろうか」と疑問に感じる方もいるでしょう。 本記事では、死亡退職金に相続税がかかるのかや非課税になる範囲などについて解説します。死亡退職金が相続税の対象になるのか知りたい方は、ぜひ参考にしてください。 死亡退職金とは？ 死亡退職金とは、亡くなった方が勤務していた会社から、遺族へ支払われ