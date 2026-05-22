車で旅行をするにあたって、できるだけガソリン代を節約するためにはどのようなルートで移動すべきか迷うこともあるでしょう。 最短ルートでも信号が多い道の場合、かえってガソリンを多く使うことになる可能性があるため注意が必要です。 本記事では、燃費に影響する要素について、また信号と燃費の関係や距離と燃費のバランス、ガソリン代節約のコツについて解説します。 信号と燃費の関係