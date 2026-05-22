ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手（李政厚＝２７）が韓国の大手マネジメント会社「ギャラクシー・コーポレーション」と専属契約を結んだと２２日に同社が発表した。アーティストのＧ―ＤＲＡＧＯＮ、テミン、キム・ジョングク、俳優ソン・ガンホら大物スターが所属し、同社のチェ・ヨンホＣＥＯは「韓国を代表するイ・ジョンフ選手と仕事ができることを大変に光栄に思う。卓越した技術だけでなく、勤勉さと前向きなエネルギ