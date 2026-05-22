ローソンでは5月26日から、白桃、幸水、バナナ、マンゴーなどの果物を手頃に楽しめる氷菓やアイスなど計14品を販売する。ローソン商品本部の齊藤僚太氏は「フルーツならではの瑞々しさ、食感にこだわった商品などを揃えました。価格が上昇しているフルーツを、アイスという形でご家庭で気軽に楽しんでもらえたら」とアピールする。ローソンが今夏のアイス、氷菓をメディアに紹介した。写真は、ローソン商品本部 米飯・デリカ部マー