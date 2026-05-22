ZEROBASEONE（ZB1）が、音楽番組で新曲ステージを初披露し、圧倒的な存在感を見せつけた。ZEROBASEONEは、5月21日に韓国で放送された音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）に出演し、6thミニアルバム『Ascend-』のタイトル曲『TOP 5』と収録曲『V for Vision』のステージを披露した。【話題】“出せばミリオン”だったZB1に異変？初日売上激減…5人体制へと再編され、新たな旅路へと向かう彼らのビジョンを込めた『V for Vision』で会場