ガールズグループRESCENE（リセンヌ）が、すべてのプレゼントの受け取りを全面的に中断すると発表した。所属事務所THE MUSEエンターテインメントは5月21日、「最近、アーティスト宛に不適切な贈り物が届けられる事案が発生した」と伝えた。【写真】悲鳴と男の怒鳴り声…RESCENEに虐待疑惑？続けて「今後は誕生日サポートを含むすべてのサポートを全面中止（受け取り不可）することを決定した。ただし、メンバーのウォニの誕生日が