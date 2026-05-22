【POP UP PARADE 超絶最かわてんしちゃん アニメVer.】 【POP UP PARADE あめちゃん アニメVer.】 10月 発売予定 価格：各5,500円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE 超絶最かわてんしちゃん アニメVer.」と「POP UP PARADE あめちゃん アニメVer.」を10月に発売する。価格は各5,500円。 本商品はTVアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」に