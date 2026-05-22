高市早苗首相は２２日、スピードスケート女子で通算１０個の五輪メダルを獲得して引退した高木美帆さんに対し、国民栄誉賞の授与を検討するよう関係省庁に指示した。木原稔官房長官が記者会見で明らかにした。受賞が決まれば車いすテニス男子の国枝慎吾さん以来、スポーツ界からは１４例目となる。高木さんへの国民栄誉賞授与検討を受けて、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長は「世界の頂点に挑み続ける不屈の精