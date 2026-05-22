超富裕層ライフスタイルを風刺的かつ洞察的に描いたコンテンツで世界的な支持を集めるソーシャルメディアパーソナリティのグシュタード・ガイがベントレーとコラボレーションした特別仕様車が発表された。グシュタード・ガイの表現するコンテンツには、ユーモアだけでなく、控えめなラグジュアリー、卓越した体験、そして豊かな人生を送る美学への敬意が込められているのが特徴だ。【画像】究極のアルパインラグジュアリーをテーマ